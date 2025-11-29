Шарль Леклер: «Очень трудный уик-энд – машину сложно просто удерживать на трассе»

Леклер признал нехватку скорости на этапе в Катаре.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что у него возникли трудности при управлении болидом.

Леклер сумел пробиться в третий сегмент квалификации, но там занял последнее место и в гонке будет стартовать 10-м.

«К сожалению, проблем было много. В середине поворота на машине проявлялась недостаточная поворачиваемость, а на входе и на выходе из поворота – избыточная. Этот уик-энд получается для нас просто невероятно трудным – машину очень сложно даже просто удерживать на трассе. И расстраивает, что даже атакуя на пределе и максимально рискуя на быстром круге, максимум, чего мы можем добиться – это 10-е место.

И в целом я согласен с ощущениями Льюиса . В целом машина вроде бы работает нормально, она не создает ощущения того, что ей сильно не хватает скорости. Но потом ты смотришь на данные тайминга и видишь, что на самом деле вы очень сильно отстаете.

Просто таковы возможности болида «Феррари» в данный момент – мы явно не там, где хотим быть. После вчерашнего дня я сильно изменил настройки болида, но не смог выжать чего-то большего», – рассказал Леклер.

