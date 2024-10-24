Фернандо Алонсо: «Выбрал бы Ферстаппена, Хэмилтона и Ожье в соперники, если бы проводил последнюю гонку в картинге»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, каких трех спортсменов он выбрал бы в соперники, если бы проводил последнюю гонку в картинге перед тем, как повесить шлем на гвоздь.
«Непростой вопрос. Пожалуй, прямо сейчас я бы выбрал Макса Ферстаппена. Я бы выбрал Льюиса Хэмилтона. И я бы выбрал – думаю о пилотах других серий, не из «Ф-1» – наверное, Себастьяна Ожье из ралли.
Я бы взял их на разные картинговые автодромы, чтобы насладиться отличной борьбой. Идеальный план», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Фернандо Алонсо: «Был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним. Я двукратный чемпион – что еще могу делать в «Ф-1»?»
Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»
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