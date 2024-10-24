Фернандо Алонсо: «Выбрал бы Ферстаппена, Хэмилтона и Ожье в соперники, если бы проводил последнюю гонку в картинге»

Алонсо назвал чемпионов-соперников, с которыми сразился бы в картинге.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, каких трех спортсменов он выбрал бы в соперники, если бы проводил последнюю гонку в картинге перед тем, как повесить шлем на гвоздь.

«Непростой вопрос. Пожалуй, прямо сейчас я бы выбрал Макса Ферстаппена . Я бы выбрал Льюиса Хэмилтона . И я бы выбрал – думаю о пилотах других серий, не из «Ф-1» – наверное, Себастьяна Ожье из ралли.

Я бы взял их на разные картинговые автодромы, чтобы насладиться отличной борьбой. Идеальный план», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо Алонсо: «Был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним. Я двукратный чемпион – что еще могу делать в «Ф-1»?»

Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»