Фернандо Алонсо: «Был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним в «Ф-1». Я двукратный чемпион – что еще могу тут делать?»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что сильно удивился бы, если в 2006 году, при подписании контракта с «Маклареном», узнал, что станет самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1» и проведет 400 Гран-при.
«[На старте карьеры] я особо не думал о будущем. Я был тем пилотом, для которого осуществилась мечта – попасть в «Формулу-1», провести первую гонку. Я бы сказал, что у меня не было четкого плана, я не знал точно, что будет на следующей гонке, какой будет следующая команда – я импровизировал. Каждый уик-энд становился новым приключением.
Могу сказать, что, когда выиграл титул в 2006 году и присоединился к «Макларену», у меня был трехлетний контракт – на сезоны-2007, 2008 и 2009. Я был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним для меня в «Формуле-1». Таков был план. Очень четкий план в моей голове. Я выиграл титул в 2005-м и снова в 2006-м, присоединился к «Макларену» на три года, и в моей голове это был последний контракт», – сказал Фернандо в подкасте Beyond The Grid.
Испанец ответил на вопрос, чем он собирался заняться после 2007 года:
«Не знаю! Может, причин для подобного решения не было, но, когда я подписал контракт, трехлетний контракт, то мне он казался долгосрочным. «Да, три года – кажется, что это много, но это в любом случае последний контракт», – вроде такого, понимаете?
Я уже исполнил свою мечту, стал чемпионом дважды. Это превосходило мои самые безумные ожидания – стать чемпионом «Формулы-1». Что еще я могу тут делать?
Так что я подписал соглашение с «Маклареном» и надеялся выиграть еще титул, надеялся побеждать в гонках. Но есть и другая жизнь после «Формулы-1», и даже не в автоспорте. Я размышлял о том, чтобы стать семейным человеком, делать обычные вещи, проводить обычные дни.
Не думаю, что 19-летнему Фернандо Алонсо, выступающему за «Минарди» в 2001-м, пришло бы в голову что-то странное о 400 Гран-при – я не так уж задумывался о будущем. Но, если говорить о 2007-м, то, конечно, это стало бы сюрпризом».
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