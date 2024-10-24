Ральф Шумахер: «Пиастри стал бы идеальным сменщиком Ферстаппена в «Ред Булл»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на информацию об интересе «Ред Булл» к гонщику «Макларена» Оскару Пиастри.
«На месте «Ред Булл» я бы тоже постарался подписать Пиастри. Он не только невероятно талантлив, но и крайне устойчив. В будущем он станет еще лучше, и небольшие слабости в сравнении с Норрисом исчезнут.
Более того, «Ред Булл» не может полагаться на то, что Ферстаппен останется в команде в 2026 году. Надо быть к этому готовым. Пиастри стал бы идеальным сменщиком.
Поэтому очень любопытно понаблюдать за тем, как «Макларен» подойдет к проблеме Пиастри в будущем», – поделился мнением эксперт.
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