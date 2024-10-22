Кристиан Хорнер о Лоусоне: «Если ввязываешься в стычку с Алонсо в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал первый этап «Формулы-1» Лиама Лоусона в 2024 году.
В прошлом сезоне новозеландец провел пять гонок, заменяя травмированного Даниэля Риккардо.
На Гран-при США пилот «РБ» жестко боролся с опытным Фернандо Алонсо. Во время спринта гонщик «Астон Мартин» назвал соперника «идиотом».
«Пожалуй, если ввязываешься в стычку с Фернандо и выставляешь локти в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно.
И, считаю, он провел исключительную [основную] гонку, поднялся с 19-й позиции на десятую. Он показал скорость, он показал смелость. Превосходное возвращение», – подчеркнул Хорнер.
Схожие мысли высказал советник «Ред Булл» Гельмут Марко:
«Очень впечатляюще. Он начал с третьего места в первом сегменте квалификации. Стартовал 19-м и финишировал десятым, был быстрым на обоих типах шин, очень здорово вел борьбу – Алонсо жаловался!»
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