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Кристиан Хорнер о Лоусоне: «Если ввязываешься в стычку с Алонсо в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно»

В «Ред Булл» довольны, что Лоусон разозлил Алонсо.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал первый этап «Формулы-1» Лиама Лоусона в 2024 году.

В прошлом сезоне новозеландец провел пять гонок, заменяя травмированного Даниэля Риккардо.

На Гран-при США пилот «РБ» жестко боролся с опытным Фернандо Алонсо. Во время спринта гонщик «Астон Мартин» назвал соперника «идиотом».

«Пожалуй, если ввязываешься в стычку с Фернандо и выставляешь локти в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно.

И, считаю, он провел исключительную [основную] гонку, поднялся с 19-й позиции на десятую. Он показал скорость, он показал смелость. Превосходное возвращение», – подчеркнул Хорнер.

Схожие мысли высказал советник «Ред Булл» Гельмут Марко:

«Очень впечатляюще. Он начал с третьего места в первом сегменте квалификации. Стартовал 19-м и финишировал десятым, был быстрым на обоих типах шин, очень здорово вел борьбу – Алонсо жаловался!»

Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»

Лиам Лоусон: «Алонсо сказал, что подгадит мне, и сдержал слово»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motor Sport Magazine
Гран-при США
logoФернандо Алонсо
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
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