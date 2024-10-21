Оскар Пиастри: «Решения стюардов по инцидентам со мной и Норрисом ясности не прибавили»

Пиастри не понимает принципов решений стюардов при штрафах.

Пилот «Макларена » выразил недоумение непостоянством решений дирекции гонки на Гран-при США.

Напарник Пиастри Ландо Норрис был оштрафован за то, что обогнал Макса Ферстаппена , находясь за пределами трассы – притом, что туда его выдавил соперник.

Пиастри же был оштрафован за то, что в рамках спринта в том же самом 12-м повороте обогнал Пьера Гасли, вклинившись на внутреннюю траекторию, а пилот «Альпин» был вынужден выехать за пределы трека.

«Учитывая то, что эти инциденты были настолько похожи, а результат их [с точки зрения вердикта стюардов] был противоположным – нет, вероятно, ясности все это не прибавило.

Это очень и очень сложно – особенно когда машина находится на внешней траектории и в итоге оба болида выезжают за пределы трека. Принять правильное решение в такой ситуации очень непросто. И разница в 20-30 см относительно того, чья машина оказалась впереди в какой-то момент времени, может очень многое изменить».

Пиастри подтвердил, что команда попросила его чуть сбросить темп и отстать от Норриса, чтобы после применения 5-секундного штрафа австралиец не оказался впереди Ландо в итоговой классификации:

«Да, они сказали мне немного сбавить темп на последнем круге. Как по мне, это было вполне справедливо. Я мельком видел инцидент, и как по мне такой штраф – это слишком суровое наказание. Особенно учитывая то, что в субботу я сам был участником почти такого же инцидента, находясь на месте Макса, и в тот раз именно я получил штраф. Так что я уверен, что по итогам этого инцидента будет поднято несколько вопросов», – рассказал Пиастри.

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