Андреа Стелла: «Самый трудный уик-энд для «Макларена» – Баку или Лас-Вегас»

В «Макларене» ожидают трудный уик-энд в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена » рассказал, какие этапы считает самыми тяжелыми для команды.

«Если бы вы спросили меня, какой уик-энд самый трудный для нас с точки зрения темпа, то я бы ответил, что Баку или Лас-Вегас.

Характеристики нашей машины указывают на то, что она очень быстра в длинных и среднескоростных поворотах, которых нет ни в Баку, ни в Лас-Вегасе. Машина не особо эффективна при торможении на прямой, которых много [в Баку и Вегасе], или когда приходится двигаться по заданной траектории.

Болид склонен крениться в поворотах, как в первом повороте Зандворта – это поворот «Макларена». В Баку и Вегасе таких нет.

Но даже так машина оказалась достаточно быстрой, чтобы побороться за поул [в Баку], в связи с чем нужно отдать должное инженерам, которые спроектировали вполне универсальный болид. Он справляется даже там, где не задействованы его сильные стороны», – отметил Стелла .

