  Йост Капито: «Ф-1» нужен один производитель двигателей – тогда можно будет перейти хоть на V8, хоть на V10»
Йост Капито: «Ф-1» нужен один производитель двигателей – тогда можно будет перейти хоть на V8, хоть на V10»

Капито оценил сложность перехода «Ф-1» на двигатели V8.

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал о причинах, по которым в «Формуле-1» будет сложно продавить идею возвращения к атмосферным двигателям V8.

«Да, разработка и производство двигателей – это дорогостоящий процесс. Но изменить все в одночасье просто невозможно. К тому же, если вам нужны производители, то вам нужны и новые технологии. Это должны быть актуальные технологии, включающие в себя электрическую составляющую двигателя.

Нельзя просто избавиться от электрической составляющей, заявляя, что вам нужны мощные и громкие двигатели. Потому что это будет возвращением к технологиям двадцатилетней давности.

«Формуле-1» нужны технологии, которые будут актуальны для производителей. Либо же вам нужен один производитель на всю гоночную серию, который будет делать всем двигатели. Тогда вы сможете перейти хоть на двигатели V8, хоть на V10. Но при этом потеряете производителей.

При этом «Формула-1» остается чуть ли не единственной гоночной серии, где не используется правило «баланса производительности». Где побеждает действительно лучший, где победителя никто не сдерживает искусственно. Это и есть автоспорт в чистом виде. И если даже кто-то один выигрывает все гонки – ну, значит выигрывает, значит он сильнее. Так и должно быть», – рассказал Капито.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsport-Total
logoФормула-1
logoУильямс
техника
Йост Капито
регламент
