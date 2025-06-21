Борис Ротенберг назвал «предательством» смену паспорта российскими гонщиками: «Мои ребята не подписывали бумаг, чтобы изменить родине»

Глава РАФ Ротенберг порассуждал о предательстве и российских пилотах.

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, нужно ли российским гонщикам выступать за рубежом, пусть и под нейтральным флагом.

«Только не меняя паспорт, иначе это предательство получается. Если они ездят под нейтральным флагом, тут двоякая история – какие бумаги они подписывают?

Сейчас мои ребята в Дубае ехали под российскими лицензиями, машина была разукрашена в российский флаг. Они были под нейтральным флагом, но все знали, что они из России, что это российская команда. И флажок напротив команды висел российский. В таких условиях я дал добро выступать. Они не подписывали никаких бумаг, чтобы изменить своей родине», – подчеркнул Ротенберг в интервью «Чемпионату».

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