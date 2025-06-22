На «Хунгароринге» показали результаты обновления автодрома
На «Хунгароринге» завершился основной этап обновления автодрома.
Организаторы Гран-при Венгрии сообщили о завершении основной части работ по модернизации автодрома «Хунгароринг» и объектов инфраструктуры.
В рамках модернизации на «Хунгароринге» с нуля были перестроены основные здания, а также главная трибуна. Перестроены были здания паддока и пресс-центр.
При этом отмечается, что после проведения Гран-при Венгрии в этом сезоне работы будут продолжены, и процесс модернизации автодрома должен был полностью закончен к апрелю 2026 года.
А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsport-Total
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