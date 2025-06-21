Экс-пилот «Ф-1» Даннер о спорах в «Феррари»: «Команда выставляет себя на посмешище, история с Леклером и инженером – абсурд»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер раскритиковал препирательства по поводу стратегии между «Феррари» и пилотами Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном по время Гран-при.
«На месте босса команды я бы сказал: «Слушайте, ребята. Больше не должно быть никаких споров и ехидных замечаний. Все. Это приказ».
Команда просто выставляет себя на посмешище, если люди говорят, не слыша друг друга. История с Леклером и его инженером – абсурд», – сказал Даннер.
По мнению эксперта, ответственность лежит и на гонщиках:
«Если я знаю, что меня выводят в трансляцию, значит, я должен крепко задуматься, стоит ли вообще нажимать на кнопку радио. Такой у меня совет всем участникам.
Противоречия и разногласия возникают время от времени, это вполне естественно. Но в таких случаях надо не нажимать кнопку радио, а сказать себе: «Обсудим это позже».
У меня душа гонщика, так что неприятно это говорить, но в каких-то вещах надо оставлять решения команде, которая видит все, что происходит. Да, я могу предоставить информацию, но выбор за стратегами».
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