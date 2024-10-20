Макс Ферстаппен: «То, что Браун и Хорнер друг друга не любят, не моя проблема. У меня хорошие отношения с Заком»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что его не тревожат публичные выяснения отношений в исполнении своего босса Кристиана Хорнера и исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна.
На Гран-при США Браун и Хорнер активно обсуждали спорное устройство «Ред Булл».
«Нет, мне это вообще не интересно. Мы годами использовали систему, чтобы быстрее вносить какие-то изменения, однако не можем ей пользоваться, когда машина полностью собрана.
Речь скорее не про «Макларен», а про Зака. Ему не нравится Кристиан, и, полагаю, в обратную сторону это верно. Но тот факт, что они друг друга не любят, не моя проблема. У меня хорошие отношения с Заком. Не то чтобы мы созваниваемся, однако я только что его видел, и все хорошо», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
Нидерландец заверил, что не придает особого значения сообщениям в прессе:
«Я это вижу и читаю, но потом закрываю и иду смотреть MotoGP или что-то еще. Мне действительно все равно».
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