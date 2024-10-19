Гельмут Марко: «Ред Булл» вернулся»

Марко заявил о возвращении «Ред Булл».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко лаконично прокомментировал первое место Макса Ферстаппена по итогам квалификации к спринту на Гран-при США.

«Я бы сказал, «Ред Булл» вернулся.

Да, «Ред Булл» вернулся», – сказал австриец.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й