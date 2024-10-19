Гельмут Марко: «Ред Булл» вернулся»
Марко заявил о возвращении «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко лаконично прокомментировал первое место Макса Ферстаппена по итогам квалификации к спринту на Гран-при США.
«Я бы сказал, «Ред Булл» вернулся.
Да, «Ред Булл» вернулся», – сказал австриец.
Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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