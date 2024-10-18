Макс Ферстаппен: «Когда прочитал историю про систему изменения дорожного просвета – подумал, что речь про другую команду»

Ферстаппен отрицает использование системы изменения дорожного просвета.

Пилот «Ред Булл» признал наличие подобного механизма в конструкции болида, но при этом заявил, что он является лишь инструментом, упрощающим работу механиков при сборке и изначально настройке болида. И что после сборки машины использование данного инструмента попросту недоступно.

«Ну, мы ведь говорим о том, что вся документация по подобным вещам находится в открытых источниках, разве нет [имея в виду, что легальность подобных конструкций команды изначально согласуют с ФИА ]?

И все могут это видеть. Для нас это было лишь инструментом, который облегчает жизнь при настройке болида в разобранном состоянии, когда детали с него сняты. Это инструмент настройки, но когда болид собран ты уже не можешь никак этим пользоваться. Так что для нас ничего в любом случае не изменилось.

Когда я впервые прочитал эту историю, то подумал, что речь идет о возможном использовании такой системы другими командами. Но потом выяснилось, что это связано с «Ред Булл». Но мы даже никогда не упоминали об использовании этой системы ни на одном из брифингов», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета