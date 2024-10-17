Мика Хаккинен о борьбе за титул: «Ферстаппен будет в безопасности, если продолжит приезжать на подиум»
Хаккинен оценил шансы Ферстаппена и Норриса в борьбе за титул.
Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что Максу Ферстаппену нужно главным образом стабильно провести остаток сезона и прежде всего не допускать сходов с дистанции. И что в этом случае он с высокой долей вероятности выиграет чемпионат.
«На Гран-при США нас ждет продолжение битвы Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, которую все и ждут. Макс побеждал в Остине последние три года, но сейчас «Макларен» выглядит сильнее и стабильнее «Ред Булл». И Ландо на этом этапе определенно постарается сократить свое отставание в чемпионате.
По моему мнению, Ферстаппен будет в безопасности, если продолжит приезжать на подиум. При этом стоит держать в уме тот факт, что «Феррари» тоже может украсть пару побед и тем самым отнять очки у «Макларена». Но борьба очень плотная. Чего Макс точно не может себе позволить – так это сход с дистанции гонки», – рассказал Хаккинен.
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