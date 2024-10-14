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Джеймс Воулз о Ньюи: «Уильямсу» предстоит еще очень многое сделать, прежде чем мы сможем предложить работу специалисту такого калибра»

В «Уильямсе» хотят планомерно выстраивать команду.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал, что планы коллектива на ближайшие сезоны заключаются в том, чтобы укрепить свое положение и выйти в лидеры средней группы в пелотоне.

В связи с этим Воулза спросили, как он оценивает перспективы «Уильямса» в соперничестве с такими командами, как «Астон Мартин», «Альпин» и «Ауди» – где также идет процесс реорганизации работы:

«В сезоне-2025 будет мало что происходить, потому что в основном инвестиции команд направлены на подготовку к 2026 году. В следующем году нам должно помочь то, что у «Уильямса» будет одна из лучших пар пилотов в пелотоне. Албон и Сайнс будут подгонять друг друга. И тем самым играть на руку команды. А уже в 2026 году мы должны сделать шаг вперед.

Лично для меня вопросы вызывают перспективы «Альпин». Даже если в будущем они будут покупать двигатели у «Мерседеса», команда все равно будет сильно отставать от конкурентов. Мы работаем с «Мерседесом» с 2014 года, а сейчас уже готовим проект болида 2026 года с тем же «Мерседесом».

Нельзя просто прикрутить двигатель к задней части болида и надеяться, что это сработает. Более того, «Альпин» сейчас на спаде. Для начала им нужно переломить эту тенденцию, прежде чем они смогут перевернуть ситуацию. Мы же это уже сделали.

«Ауди» тоже далеко позади в вопросе трансформации команды. Ведь их команда все еще называется «Заубер». Мы же запустили процессы реорганизации один-два года назад и уже добились относительно неплохой стабильности».

Также Воулз высказался о причинах, по которым «Уильямс» не стал пытаться идти до конца в вопросе возможности приглашения Эдриана Ньюи:

«Дело совсем не в деньгах, хотя в конце многие претенденты и устроили аукцион, но мы в этом не участвовали. Мне нужны люди, которые верят в наш проект. К тому же «Уильямс» не был готов к кому-то вроде Эдриана. Нам предстоит еще очень многое сделать и создать правильное окружение, прежде чем мы сможем предложить работу специалисту такого калибра. Он бы мог, скажем так, перегрузить нашу команду и эффект мог быть обратный нужному. Да и сам Эдриан бы расстроился. И я не хзочу строить инфраструктуру, работа которой будет зависеть от одного человека. «Уильямс» – это не про меня, не про какого-то пилота или инженера. «Уильямс» – это будет команда, в которой 1000 человек работают сообща».

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto-Motor-und-Sport
logoЭдриан Ньюи
logoУильямс
logoФормула-1
logoМерседес
logoАстон Мартин
logoАльпин
Джеймс Воулз
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