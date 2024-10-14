Нико Хюлькенберг о переходе Сайнса в «Уильямс» вместо «Ауди»: «Я не удивился»
Хюлькенберг не удивился решению Сайнса перейти в «Уильямс» вместо «Ауди».
Пилот «Хааса» в следующем сезоне продолжит карьеру в «Заубер-Ауди», и с 2026 года станет гонщиков заводской немецкой команды.
Ожидалось, что его напарником станет Карлос Сайнс, который долгое время вел переговоры с «Ауди», но в итоги принял решение перейти в «Уильямс» – что показалось многим довольно неожиданным выбором.
Хюлькенберг и Сайнс в прошлом уже были напарниками в составе «Рено».
«Нет, я не удивился. То есть, Карлос долго колебался, обдумывал свое решение. Думаю, у него есть и другие стратегические причины, по которым он принял решение, основываясь на том, каким видит свое будущее. И я думаю, что это было немаловажным фактором при принятии решения о новой команде.
Как бы то ни было, я не особо тратил время на обдумывания причин того, что он принял такое решение. Все уже случилось, мы получили то, что получили, а дальше будет видно», – рассказал Хюлькенберг.
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