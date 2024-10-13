Эстебан Окон о борьбе с «Уильямсом» в Кубке конструкторов: «Альпин» будет трудно, соперники сейчас на подъеме»
Окон оценил шансы «Альпин» в борьбе за 8-е место в общем зачете.
Пилот «Альпин» признал, что с текущими возможностями болидов команде будет трудно обойти «Уильямс».
На данный момент «Альпин» занимает 9-ю строчку в общем зачете с 13 заработанными баллами. «Уильямсу» же удалось заработать 16 баллов – во многом благодаря удачному выступлению на этапе в Баку, где Алекс Албон и Франко Колапинто набрали 10 очков на двоих.
«Будет трудно, без сомнения. Соперники из «Уильямса» сейчас на подъеме. Они были быстры весь сезон, и в большинстве гонок, вероятно, они были быстрее нас.
В данный момент «Альпин», очевидно, занимает лишь 9-е место в Кубке конструкторов. И это место, к сожалению, в определенной степени отражает скоростные возможности нашего болида.
Вся наша команда делает все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но мы понимаем, что отыграться будет трудно. Хотя очевидно, что мы не сдаемся, и до конца сезона постараемся сделать все возможное», – рассказал Окон.
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