Зак Браун: «Думал, что Ферстаппен одержит 24 победы, теперь он не выигрывает 8 гонок»

Спад «Ред Булл» и Ферстаппена стал неожиданностью для Брауна.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал, что команда и ее руководитель Андреа Стелла не страдают от самоуверенности, несмотря на лидерство в Кубке конструкторов.

Также босс порассуждал о том, как быстро все может поменяться в «Формуле-1», приведя в пример серию поражений Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

«Мы просто должны сосредоточиться на одной ближайшей гонке. Я каждый раз обсуждаю с Андреа, как мы выступим, и он еще не сказал: «Мы выиграем эту гонку». Он настроен достаточно консервативно, не витает в облаках – просто чтобы мы продолжили трудиться.

На старте сезона я определенно думал, что Макс одержит 24 победы. Теперь он не выигрывает восемь гонок. Так что мы знаем, как быстро все может измениться за шесть, семь этапов. Впереди большой путь, и нельзя слишком расслабляться», – заявил Браун.

Зак ответил на вопрос, вызывают ли тревогу какие-либо из оставшихся Гран-при:

«Нет этапов, которые нас беспокоят, если не считать беспокойства в целом перед каждым гоночным уик-эндом. Но, думаю, это не дает нам расслабиться.

На каких-то трассах команда, как мы думаем, проявит себя лучше, чем на других, однако не будет таких, где мы не были бы сильны – теперь мы выигрывали на всех типах автодромов. Мы чувствуем довольно сильную уверенность в своей машине».

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!