Зак Браун: «Думал, что Ферстаппен одержит 24 победы, теперь он не выигрывает 8 гонок»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда и ее руководитель Андреа Стелла не страдают от самоуверенности, несмотря на лидерство в Кубке конструкторов.
Также босс порассуждал о том, как быстро все может поменяться в «Формуле-1», приведя в пример серию поражений Макса Ферстаппена и «Ред Булл».
«Мы просто должны сосредоточиться на одной ближайшей гонке. Я каждый раз обсуждаю с Андреа, как мы выступим, и он еще не сказал: «Мы выиграем эту гонку». Он настроен достаточно консервативно, не витает в облаках – просто чтобы мы продолжили трудиться.
На старте сезона я определенно думал, что Макс одержит 24 победы. Теперь он не выигрывает восемь гонок. Так что мы знаем, как быстро все может измениться за шесть, семь этапов. Впереди большой путь, и нельзя слишком расслабляться», – заявил Браун.
Зак ответил на вопрос, вызывают ли тревогу какие-либо из оставшихся Гран-при:
«Нет этапов, которые нас беспокоят, если не считать беспокойства в целом перед каждым гоночным уик-эндом. Но, думаю, это не дает нам расслабиться.
На каких-то трассах команда, как мы думаем, проявит себя лучше, чем на других, однако не будет таких, где мы не были бы сильны – теперь мы выигрывали на всех типах автодромов. Мы чувствуем довольно сильную уверенность в своей машине».
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