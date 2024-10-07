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Ральф Шумахер: «Ощущение, что Ваше пока не справляется в «Ред Булл», у него нет чутья Ньюи»

Ральф Шумахер предложил теорию о техническом директоре «Ред Булл».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер допустил, что техническому директору «Ред Булл» Пьеру Ваше не удается держать планку после ухода конструктора Эдриана Ньюи.

«На мой взгляд, команда страдает из-за того, что некоторые люди ушли или хотят уйти. Заменить подобных специалистов не так уж просто.

Есть ощущение, и, возможно, это неверное ощущение, что [Ваше] пока не справляется. Безусловно, он блестящий мыслитель, но у него нет чутья, чтобы делать то, что делал Ньюи. Похоже, не хватает способностей навести мосты между гонщиком и оптимальным болидом.

Как бы то ни было, я очень надеюсь, что «Ред Булл» выпутается, но пока не вполне представляю, как. Возникает ощущение, что впереди тяжелый период, особенно если Макс Ферстаппен действительно уйдет. Ведь мы вновь увидели, как он в одиночку перевернул ситуацию в последней гонке [в Сингапуре]», – сказал Ральф в интервью Sport.de.

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Ральф Шумахер об уходе сотрудников из «Ред Булл: «Не думаю, что это происходит из-за дела Хорнера»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Пьер Ваше
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