Ральф Шумахер об уходе сотрудников из «Ред Булл: «Не думаю, что это происходит из-за дела Хорнера»
Ральф Шумахер высказался о кадровых потерях «Ред Булл».
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что уход из «Ред Булл» Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли не связан со скандалом вокруг Кристиана Хорнера и борьбой за власть, которая развернулась в начале года.
Ньюи решил присоединится к «Астон Мартин» и стал акционером компании, а Уитли с 2026 года будет руководителем команды «Ауди».
«Нет, я не думаю, что все это происходит из-за дела Хорнера. Мне просто кажется, что когда люди так долго работают друг с другом, то со временем многие из них неизбежно начинают стремиться получить повышение, улучшив свои позиции.
И порой они получают предложения со стороны – весьма интересные и с финансовой точки зрения, и с точки зрения нового вызова. Так что нет, я бы не стал связывать это с делом Хорнера.
Да, вы могли слышать, что Кристиан Хорнер – не самый простой руководитель, с которым хочется работать, но вопрос в том, если ли вообще такие руководители в «Формуле-1», – рассказал Шумахер.
Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения
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