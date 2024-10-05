Ральф Шумахер об уходе сотрудников из «Ред Булл: «Не думаю, что это происходит из-за дела Хорнера»

Ральф Шумахер высказался о кадровых потерях «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что уход из «Ред Булл» Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли не связан со скандалом вокруг Кристиана Хорнера и борьбой за власть, которая развернулась в начале года.

Ньюи решил присоединится к «Астон Мартин » и стал акционером компании, а Уитли с 2026 года будет руководителем команды «Ауди ».

«Нет, я не думаю, что все это происходит из-за дела Хорнера. Мне просто кажется, что когда люди так долго работают друг с другом, то со временем многие из них неизбежно начинают стремиться получить повышение, улучшив свои позиции.

И порой они получают предложения со стороны – весьма интересные и с финансовой точки зрения, и с точки зрения нового вызова. Так что нет, я бы не стал связывать это с делом Хорнера.

Да, вы могли слышать, что Кристиан Хорнер – не самый простой руководитель, с которым хочется работать, но вопрос в том, если ли вообще такие руководители в «Формуле-1», – рассказал Шумахер.

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения