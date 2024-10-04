Дэймон Хилл о борьбе за титул: «В ситуации Ферстаппена и Норриса все-таки предпочел бы положение лидера, чем догоняющего»

Дэймон Хилл оценил ситуацию в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года сравнил текущее положение в общем зачете с тем, как он сам боролся за титул, рассуждая о том, на кого из гонщиков оказывается наибольшее давление.

На данный момент, за 6 Гран-при до конца чемпионата, Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 52 очка, однако британец в последних гонках постепенно сокращает отставание:

«Думаю, в такой ситуации лучше иметь преимущество и стараться защитить его. Да, находясь в положении догоняющего тебе нечего терять, но в то же время ты все-таки находишься позади. Поэтому всегда лучше все-таки находиться впереди, иметь какое-то преимущество по очкам. Потому что в автоспорте всегда есть напряжение, давление. И ты не можешь этого избежать. И главное – насколько хорошо ты умеешь справляться с этим давлением. Но да, в такой ситуации я бы все-таки предпочел положение лидера, чем догоняющего.

Максу есть что терять. Что-то похожее происходило со мной в 1996 году, поскольку ближе к концу сезона отрыв начал сокращаться, и такие моменты могут вызывать чувство тревоги. И на самом деле это очень сложно. В какой-то момент тебе начинает казаться: «Да, мы побеждаем, мы действительно победим». Однако золотое правило в любом виде спорта гласит – не стоит забегать вперед. Нужно мыслить настоящим и сохранять нужный настрой до тех пор, пока ты не проедешь под клетчатым флагом, и сезон не закончится».

По словам Хилла, претендентам на титул не стоит заниматься расчетами, а вместо этого стараться выступать на максимально высоком уровне. Так, Ферстаппену для победы в чемпионате будет достаточно закончить каждую оставшуюся гонку на второй позиции:

«Конечно, у тебя могут быть определенные тактические соображения, но никогда не стоит думать о чемпионате и заниматься подсчетами очков во время гонки. Потому что в конечном счете ты знаешь одно – тебе нужно остаться впереди.

Если ты заработаешь больше всех очков, то выиграешь чемпионат. Хотя бывают моменты, когда ты можешь упустить лидерство, или же упустить победу – но точно заработать то количество очков, которое необходимо тебе для победы в чемпионате. И понятно, что перед гонкой ты проводишь какие-то расчеты, рассматриваешь различные сценарии. Но вот заниматься этими расчетами по ходу гонки точно не стоит».

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