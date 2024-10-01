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Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»

5 и 6 октября в Ростове-на-Дону пройдет уникальный турнир «Teboil Суперфинал РДС», в рамках которого участники двух ведущих чемпионатов страны – Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe – в равных условиях на одной трассе поборются за первый в истории Кубок России по дрифту, высшую награду в стране.

К участию в первом Кубке России по дрифту будут допущены автомобили, соответствующие техническим требованиям обеих серий, с минимальной массой 1250 кг. Согласно регламенту, в соревновании будет использоваться «моношина» размерностью 265/35 R18 – привычная для участников RDS GP и новая для пилотов RDS Europe.

В рамках уик-энда в Ростове-на-Дону представителям Гран-При Российской Дрифт Серии придется знакомиться с абсолютно новой трассой, которая отличается от стационарных автодромов, где обычно проходят этапы RDS GP.

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС», «Ростов Арена»

5 октября, суббота

Тренировки – 8:00-9:30;

Квалификация – 9:45-14:15;

Автограф-сессия в сервис парке – 14:25-15:15;

Парные заезды топ-32 – 15:30-17:50;

6 октября, воскресенье

Тренировки – 09:00-10:30;

Парад пилотов и автограф-сессия – 11:10-12:15;

Парные заезды топ-16 – 12:45-14:45;

Парные заезды топ-8, топ-4 и финалы – 15:30-17:45;

Церемония награждения – 18:15.

Опубликовано: Sports
Дрифтинг
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