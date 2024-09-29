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  • Макс Ферстаппен: «В рамках «тройника» можно было справиться лучше – из Лас-Вегаса в Катар ты летишь почти в другой конец земного шара»
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Макс Ферстаппен: «В рамках «тройника» можно было справиться лучше – из Лас-Вегаса в Катар ты летишь почти в другой конец земного шара»

Ферстаппен раскритиковал составление календаря «Формулы-1».

В этом сезоне календарь чемпионата вновь был составлен таким образом, что после месячного перерыва в октябре, в концовке сезона участники проведут два так называемых «тройника» подряд.

Сначала «Ф-1» проведет три подряд гоночных уик-энда в Америке – в США, Мексике и Бразилии. А затем, после небольшого перерыва, в конце ноября / начале декабря подряд пройдут гонки в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Наибольшее недоумение у многих участников, не только у пилота «Ред Булл», вызывает логистика и необходимость с разницей в несколько дней проводить этапы в Лас-Вегасе и Катаре.

«Я всегда говорил, что этапов в календаре «Ф-1» очень уж много. Но лично для меня это [недовольство] больше связано с необходимостью совершать много перелетов и разнице часовых поясов между этапами в Вегасе и Катаре.

Ты летишь практически на другой конец земного шара. Мне кажется, что в рамках «тройника» мы могли бы лучше справиться с этим [планированием календаря]. Я считаю, что в рамках «тройника» нужно ставить этапы, которые и территориально расположены рядом друг с другом. На мой взгляд, в этом было бы больше смысла.

Да, разумеется, также это зависит и от фактора продажи билетов и так далее. Но в конечном счете нам нужно прийти к какому-то компромиссу, сойдясь в середине, разве нет? Потому что перелет из Вегаса в Катар очень уж длинный. То, что из Катара мы едем в Абу-Даби – это нормально. Просто к концу сезона, когда вы все устали, когда люди вымотаны, в такой ситуации намного легче заболеть, например. И долгие перелеты в такой ситуации на пользу явно не идут», – рассказал Ферстаппен.

Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Катара
Гран-при Лас-Вегаса
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