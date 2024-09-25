Норрис, Ферстаппен, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сингапура.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Сингапуре наиболее высокую оценку среди участников получил выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен») – 9,4 балла. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой 9,0 балла, а третье место разделили между собой Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»), получившие по 8,6 балла
Рейтинг пилотов на Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,6
3. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 8,6
5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6
7. Франко Колапинто («Уильямс») – 7,4
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 6,8
10. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,6
В общем зачете рейтинга на первом месте располагается Ландо Норрис, опережающий Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри.
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