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Норрис, Ферстаппен, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Сингапура.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Сингапуре наиболее высокую оценку среди участников получил выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен») – 9,4 балла. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой 9,0 балла, а третье место разделили между собой Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»), получившие по 8,6 балла

Рейтинг пилотов на Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,6

3. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 8,6

5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6

7. Франко Колапинто («Уильямс») – 7,4

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 6,8

10. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,6

В общем зачете рейтинга на первом месте располагается Ландо Норрис, опережающий Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри.

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
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