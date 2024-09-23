Франко Колапинто: «Нужно не повторять ошибки. Опоздав с пит-стопом на один круг потеряли место в очковой зоне»
Колапинто оценил свое выступление на Гран-при Сингапура.
Пилот «Уильямса» не сумел попасть в топ-10 и заработать очки, проиграв позицию на пит-стопе.
Также Колапинто хорошо проявил себя на старте, отыграв три позиции, хотя изначально его агрессивные действия вызвали недовольство напарника по команде Алекса Албона.
«Я не знаю, на что изначально жаловался Алекс. Я видел только Цуноду рядом с собой. На трассе было место, так что я решил заходить в поворот по внутренней траектории. При это слева я оставил на трассе достаточно свободного места, и там никого не было.
Что касается общих впечатлений, то я думаю, что нам нужно учиться лучше защищать позицию, и не повторять подобных ошибок. Потому что, опоздав с пит-стопом на один круг, мы потеряли позицию и место в очковой зоне. Но что есть – то есть. Мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», – рассказал Колапинто.
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