Франко Колапинто: «Нужно не повторять ошибки. Опоздав с пит-стопом на один круг потеряли место в очковой зоне»

Колапинто оценил свое выступление на Гран-при Сингапура.

Пилот «Уильямса » не сумел попасть в топ-10 и заработать очки, проиграв позицию на пит-стопе.

Также Колапинто хорошо проявил себя на старте, отыграв три позиции, хотя изначально его агрессивные действия вызвали недовольство напарника по команде Алекса Албона .

«Я не знаю, на что изначально жаловался Алекс. Я видел только Цуноду рядом с собой. На трассе было место, так что я решил заходить в поворот по внутренней траектории. При это слева я оставил на трассе достаточно свободного места, и там никого не было.

Что касается общих впечатлений, то я думаю, что нам нужно учиться лучше защищать позицию, и не повторять подобных ошибок. Потому что, опоздав с пит-стопом на один круг, мы потеряли позицию и место в очковой зоне. Но что есть – то есть. Мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», – рассказал Колапинто.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?