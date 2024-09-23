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Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»

Автодром «Игора Драйв» в своей классической конфигурации определил победителей этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии», а также внес ясность в итоговую расстановку пилотов и команд в личном и командном зачетах RDS GP по итогам сезона 2024 года.

Чемпион – Артем Шабанов из команды TimeUp – определился досрочно на шестом этапе в Красноярске, а в Ленинградской области стало известно, кто попал в тройку лучших по итогам чемпионата.

RDS GP 2024. 7-й этап. «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии». Личный зачет. Топ-3:

1 место: Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 269 баллов;

2 место: Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) – 195 баллов;

3 место: Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 167 баллов;

RDS GP 2024. 7-й этап. «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии». Командный зачет. Топ-3:

1 место: Fresh Racing – 312 баллов;

2 место: Takayama Forward Auto – 279 баллов;

3 место: Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт – 246 баллов;

RDS GP 2024. Личный зачет. Топ-3:

1 место: Артем Шабанов (TimeUp) – 1273 балла;

2 место: Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 1125 баллов;

3 место: Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 864 балла;

RDS GP 2024. Командный зачет. Топ-3:

1 место: Fresh Racing – 1906 баллов;

2 место: TimeUp – 1834 балла;

3 место: Takayama Forward Auto – 1329 баллов.

5 и 6 октября на «Ростов Арене» пройдет первый в истории российского дрифта Кубок России «Суперфинал РДС». Он станет высшим официальным соревнованием по этой дисциплине автоспорта в стране, а обладатель Кубка, которого определят из сильнейших пилотов двух серий, – лучшим дрифт-спортсменом России сезона-2024.

Опубликовано: Sports
logoRDS GP
Дамир Идиятулин
Игора Драйв
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