Тото Вольф: «Болезненная для «Мерседеса» гонка»

Вольфф признал неудачное выступление команды на Гран-при Сингапура.

Исполнительный директор «Мерседеса » отметил, что команда ошиблась со стратегией выбора шин для Хэмилтона на старт заезда.

«Гонка получилась для нас болезненной. Скажем так, 4-ю и 6-ю позицию нельзя назвать хорошим результатом, когда в гонке мы стартовали с 3-го и 4-го места.

Наша стратегия по ходу гонки была продиктована предыдущим опытом выступлений на этой трассе – и пониманием того, что позиция на трассе имеет ключевое значение. Мы думали, что шины «софт» дадут Льюису Хэмилтону преимущество на старте, но в итоге решение стартовать на «софте» оказалось неправильным.

Более того, обгоны в итоге оказались вполне возможными – в отличие от того, что опять же происходило в прошлых гонках на этой трассе. Так что теперь мы понимаем, что лучшим решением было бы все-таки стартовать на «медиуме».

Хотя это в любом случае не скрывает того факта, что сегодня мы в любом случае оказались слишком медленными. В данный момент у нас возникают трудности в жарких условиях на таких требовательных к уровню сцепления трассах, как здесь и в Баку, хотя это и не оправдание. Трудно это принять, но нам нужно найти способ улучшить ситуацию», – рассказал Вольфф .

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