Андреа Стелла о контакте Норриса со стеной: «Быть может, Ландо хотел проверить, не спит ли команда на пит-уолле»
Руководитель «Макларена» оценил выступление команды на Гран-при Сингапура, где Ландо Норрис одержал победу, а Оскар Пиастри прорвался с 5-го места на 3-е.
«Надеюсь, в следующих шести гонках у нас будет еще несколько побед. Ландо полностью заслужил сегодняшнее первое место. Он был очень быстр на протяжении всего уик-энда.
Думаю, вчера он вел себя очень осторожно во время быстрого круга в третьем сегменте. Если бы он выложился на 100%, мы бы смогли проехать еще быстрее. В общем, в этот уик-энд все сошлось воедино.
В следующих гонках не будет так просто, но они выглядят многообещающе. Также вдохновляет то, что Оскар нашел способ опередить оба «Мерседеса» и вернуться на подиум.
Мы заработали много очков для чемпионата, борьба в личном зачете определенно продолжается. Нам предстоит выполнить эту миссию», – сказал Стелла.
Андреа также прокомментировал ошибку Норриса, в результате которой пилот допустил незначительный контакт со стеной:
«Мы с Заком [Брауном] сказали, что, быть может, он хотел проверить, не спим ли мы там на пит-уолле или что-то в этом духе. «Ландо, не нужно этого делать, мы точно не спим».
Думаю, пилотировать на трассах подобного рода очень сложно. Они демонстрируют, насколько сильно нужно быть сконцентрированным, контролировать свои шины, ведь в любой момент может произойти блокировка.
К счастью, обошлось без последствий, просто немного поволновались, а потом вернулись в ритм».
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
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