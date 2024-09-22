Андреа Стелла о контакте Норриса со стеной: «Быть может, Ландо хотел проверить, не спит ли команда на пит-уолле»

В «Макларене» подвели итоги гонки в Сингапуре.

Руководитель «Макларена » оценил выступление команды на Гран-при Сингапура, где Ландо Норрис одержал победу, а Оскар Пиастри прорвался с 5-го места на 3-е.

«Надеюсь, в следующих шести гонках у нас будет еще несколько побед. Ландо полностью заслужил сегодняшнее первое место. Он был очень быстр на протяжении всего уик-энда.

Думаю, вчера он вел себя очень осторожно во время быстрого круга в третьем сегменте. Если бы он выложился на 100%, мы бы смогли проехать еще быстрее. В общем, в этот уик-энд все сошлось воедино.

В следующих гонках не будет так просто, но они выглядят многообещающе. Также вдохновляет то, что Оскар нашел способ опередить оба «Мерседеса» и вернуться на подиум.

Мы заработали много очков для чемпионата, борьба в личном зачете определенно продолжается. Нам предстоит выполнить эту миссию», – сказал Стелла.

Андреа также прокомментировал ошибку Норриса, в результате которой пилот допустил незначительный контакт со стеной:

«Мы с Заком [Брауном] сказали, что, быть может, он хотел проверить, не спим ли мы там на пит-уолле или что-то в этом духе. «Ландо, не нужно этого делать, мы точно не спим».

Думаю, пилотировать на трассах подобного рода очень сложно. Они демонстрируют, насколько сильно нужно быть сконцентрированным, контролировать свои шины, ведь в любой момент может произойти блокировка.

К счастью, обошлось без последствий, просто немного поволновались, а потом вернулись в ритм».

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й