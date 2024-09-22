Хэмилтон и Расселл из-за плохого самочувствия пропустили общение с прессой после Гран-при Сингапура

Гонщики «Мерседеса » Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не стали давать интервью после изматывающего Гран-при Сингапура.

Оба пилота почувствовали себя не лучшим образом после гонки, которая считается одной из тяжелейших в календаре «Формулы-1». Расселл финишировал четвертым, Хэмилтон – шестым.

«К сожалению, ни Джордж, ни Льюис не придут на общение с прессой этим вечером, поскольку они восстанавливаются от напряжения гонки», – сообщили в «Мерседесе».

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