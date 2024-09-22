Ландо Норрис: «Продолжал атаковать, потому что хотел постараться максимально нарастить отрыв»

Норрис остался доволен победой на Гран-при Сингапура .

Пилот «Маклерена» уверенно выиграл гонку, реализовав поул и лидируя от старта до финиша. Норрис был близок к тому, чтобы завоевать «Большой Шлем» [поул, лидерство от старта до финиша, лучший круг в гонке], но на последнем круге лучшее время в гонке у него отобрал Даниэль Риккардо.

«Потрясающая гонка. Было несколько моментов, в которых было близко – где-то на середине дистанции. Но в остальном, как мне кажется, мы хорошо контролировали ситуацию.

Машина работала просто великолепно. Я мог атаковать, на протяжении всей гонки мы просто летели по трассе, а в конце смогли немного расслабиться. Так что да, приятная гонка, хотя все равно было тяжело, я немного запыхался, но было весело.

Что до двух эпизодов с проездом совсем близко к стенам, то в таких моментах речь не обязательно идет о том, что ты слишком сильно атакуешь. Иногда все наоборот – ты даже слишком сильно расслабляешься и позволяешь себе что-то такое. Но мне сложно сказать, что это было.

Но вообще было непросто. В такой гонке можно легко в любой момент заблокировать колеса, и со мной тоже такое случилось. Но я продолжал атаковать, потому что не хотел, чтобы преимущество сократилось до одной секунды или что-то в этом роде, я хотел постараться максимально нарастить отрыв», – рассказал Норрис.

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