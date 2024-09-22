Оскар Пиастри: «Не хотел слишком рисковать. За последние две недели я достаточно часто касался стен»
Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Сингапура, где финишировал третьим.
«Хорошая гонка, хороший результат после не лучшей квалификации. Вчера я провел не самый удачный день, так что возвращение на подиум – это хороший результат.
У нас был невероятно быстрый болид и хорошая стратегия, что позволило пройти «Мерседес». Так что я очень благодарен команде, в этот уик-энд болид работал исключительным образом.
В этот раз я удержался подальше от стен. Была довольно плотная борьба с Джорджем [Расселлом] в первом повороте, но как только я вышел на третье место, у меня было значительное отставание от второй позиции, так что я не хотел слишком рисковать. За последние две недели я достаточно часто касался стен», – сказал Пиастри.
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
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