Джордж Расселл: «Старт – единственный шанс Ферстаппена опередить Норриса»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о неудачных стартах соперника из «Макларена» Ландо Норриса и шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на победу на Гран-при Сингапура.
«Естественно, когда сражаешься за титул и знаешь, что у тебя быстрейший болид, то понимаешь, что все в твоих руках, а это не всегда просто. Но Ландо – отличный гонщик, и, когда он выиграет еще гонку или две, ему станет легче справляться. Может, это начало чего-то нового для него и «Макларена».
[Старт –] единственный шанс Макса. Если он не опередит Ландо в первом повороте, тот уедет. По какой-то причине машина на втором месте почти каждый год плохо стартует. В прошлом сезоне это был я.
Я бы с удовольствием посмотрел на борьбу Макса, и, надеюсь, Льюис [Хэмилтон] и я сможем проехать мимо. Здесь каждый год появляется машина безопасности, так что, уверен, возможности по ходу гонки появятся», – заявил Расселл.
Ландо Норрис: «Полагаю, я более или менее представляю, чего ждать от Хэмилтона и Ферстаппена»
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