Ландо Норрис: «Болид «Макларена» позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов»

Норрис пояснил, насколько хорош «Макларен» в Сингапуре.

Пилот «Макларена » рассказал, что команда вносила минимальные изменения в настройки болида по ходу уик-энда в Сингапуре .

«Думаю, мы отлично поработали, прибыв на трассу. Болид ведет себя хорошо. В том смысле, что на протяжении всего уик-энда мы не прикасались к машине. По большей части потому, что неважно, что мы делаем, это все равно не особо влияет на что-либо.

У нас просто был болид, и больше ничего особенного делать не пришлось. Во многих отношениях это хорошо.

Но в конце квалификации все равно было непросто: финальный круг в третьем сегменте был трудным из-за риска блокировки и кочек. Я допустил несколько ошибок, так что болидом было сложно управлять, но он все равно был очень быстр. И это позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов. Это просто комбинация нескольких факторов», – сказал Норрис .

Кроме того, Ландо также оценил свои шансы выиграть гонку.

«Я настроен вполне оптимистично. Мы очень хорошо выступаем на протяжении всего уик-энда. Остальные же явно наверстали упущенное.

Когда началась квалификация, стало очевидно, что Макс [Ферстаппен] значительно улучшил свой темп по сравнению со вчерашним днем. То же самое касается «Мерседеса », который был очень быстр во втором сегменте.

Они висели у меня на хвосте, чуть ближе, как мне кажется, чем в третьей практике. Но я уверен, что наш болид хорош как в квалификации, так и в гонке. Мы уже продемонстрировали это в пятницу.

Так что я уверен, что если окажусь впереди, то смогу победить».

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