Нико Росберг: «Хюлькенберг – герой квалификации. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее»
Росберг назвал пилота «Хааса» лучшим в квалификации в Сингапуре.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высоко оценил шестую позицию гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.
«У нас есть герой дня. Кто же он? Нико Хюлькенберг.
Потрясающе, что у него получается выжимать из болида каждую субботу. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее.
Так что это уже невероятно сильное выступление, ведь речь о шестой позиции за рулем «Хааса» в Сингапуре», – заявил эксперт и бывший пилот.
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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