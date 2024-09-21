  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Хюлькенберг – герой квалификации. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее»
5

Нико Росберг: «Хюлькенберг – герой квалификации. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее»

Росберг назвал пилота «Хааса» лучшим в квалификации в Сингапуре.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высоко оценил шестую позицию гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.

«У нас есть герой дня. Кто же он? Нико Хюлькенберг.

Потрясающе, что у него получается выжимать из болида каждую субботу. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее.

Так что это уже невероятно сильное выступление, ведь речь о шестой позиции за рулем «Хааса» в Сингапуре», – заявил эксперт и бывший пилот.

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoНико Росберг
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoХаас
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ландо Норрис: «Болид «Макларена» позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов»
26 минут назад
Фернандо Алонсо: «Нужно завершить начатое и постараться заработать хорошие очки в гонке»
8 минут назад
«Это просто смехотворно». Льюис Хэмилтон поддержал Ферстаппена и призвал его проигнорировать штраф ФИА
542 минуты назад
Даниэль Риккардо: «Надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике-младшего, давайте сделаем это»
359 минут назад
Фернандо Алонсо: «В 199 случаях из 200 не стал бы 7-м в квалификации. Есть реальные шансы выйти на 6-е место на старте»
1сегодня, 16:43
Сайнса оштрафовали на €25 000 за переход трассы после аварии
2сегодня, 16:18
Серхио Перес: «Надеюсь, получится сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед»
1сегодня, 16:18
Шарль Леклер: «Температура передних шин была на 10-12 градусов ниже нормы. У команды пока нет ответа, это катастрофа»
10сегодня, 16:05
Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»
7сегодня, 15:54
Андреа Стелла о запрете «мини-DRS»: «Эффект абсолютно нулевой»
10сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30