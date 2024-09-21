Нико Росберг: «Хюлькенберг – герой квалификации. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее»

Росберг назвал пилота «Хааса» лучшим в квалификации в Сингапуре.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высоко оценил шестую позицию гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.

«У нас есть герой дня. Кто же он? Нико Хюлькенберг.

Потрясающе, что у него получается выжимать из болида каждую субботу. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее.

Так что это уже невероятно сильное выступление, ведь речь о шестой позиции за рулем «Хааса » в Сингапуре», – заявил эксперт и бывший пилот.

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