Джеймс Воулз о возможном переходе Хорнера: «Довольны работой структуры «Уильямса» и не видим причин что-то менять»

Воулз оценил вероятность перехода Хорнера в «Уильямс».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что сомневается в целесообразности перехода в британскую команду бывшего босса «Ред Булл » Кристиана Хорнера .

Считается, что Хорнер уже провел предварительные переговоры с «Хаасом» и «Астон Мартин». При этом с «Уильямсом» он пока на связь не выходил.

«Обсуждение различных вариантов всегда приветствуется, у нас нет причин заранее отказываться от тех или иных возможностей. Тем не менее, мы очень довольны работой текущей структуры «Уильямса » и не видим причин что-то менять», – рассказал Воулз.

Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?