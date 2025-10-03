Джеймс Воулз о возможном переходе Хорнера: «Довольны работой структуры «Уильямса» и не видим причин что-то менять»
Воулз оценил вероятность перехода Хорнера в «Уильямс».
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что сомневается в целесообразности перехода в британскую команду бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
Считается, что Хорнер уже провел предварительные переговоры с «Хаасом» и «Астон Мартин». При этом с «Уильямсом» он пока на связь не выходил.
«Обсуждение различных вариантов всегда приветствуется, у нас нет причин заранее отказываться от тех или иных возможностей. Тем не менее, мы очень довольны работой текущей структуры «Уильямса» и не видим причин что-то менять», – рассказал Воулз.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
