Леклер о ситуации с контрактом Расселла: «Маркетинговых обязательств стало явно больше. А мы в конце концов спортсмены»

Леклер оценил загруженность пилотов «Ф-1».

Пилот «Феррари » объяснил, почему понимает требования Джорджа Расселла к «Мерседесу ».

Британец пока не подписал с командой новый контракт, поскольку хочет сократить количество часов, которые должен выделять для участия в спонсорских и маркетинговых мероприятиях.

«Маркетинговых обязательств стало явно больше. В какой-то момент приходится задуматься, как это влияет на результаты. В конце концов мы спортсмены.

Восстановление очень важно. Гонок все больше и больше. У нас появляется больше работы на базе, особенно в такой год. Думаю, в этом году мы ощущаем эти трудности сильнее, ведь в следующем сезоне меняется регламент.

Мы должны посещать базу гораздо чаще. Плюс есть спонсорские мероприятия, которые очень трудно со всем совместить. Это вопрос баланса», – отметил Леклер .

Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)

