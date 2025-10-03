Расселл заявил о «100-процентных» шансах Ферстаппена на титул, со смехом посмотрев на Норриса
Расселл пошутил в ответ на вопрос о чемпионской гонке.
У пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла спросили, каковы шансы соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать пятый титул подряд в 2025 году.
«100 процентов», – заявил британец, со смехом посмотрев на своего соотечественника из «Макларена» Ландо Норриса на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.
Макс Ферстаппен: «Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет»
Шарль Леклер: «Я бы сказал, что шансы Ферстаппена на титул – 20 процентов»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
