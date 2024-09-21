Ландо Норрис о слабом 1-м секторе: «Верил в скорость «Макларена», так что не было нужды атаковать сверх меры»

Норрис оценил темп «Макларена» после квалификации в Сингапуре .

Пилот «Макларена » отметил, что испытывал давление по ходу квалификации к Гран-при Сингапура , но все-таки это не помешало ему взять поул.

«Было сложно, особенно на протяжении квалификации. Мне было не так просто добиваться прогресса и отыгрывать еще больше времени. Все остальные пилоты, казалось, становились все быстрее и быстрее, и это слегка добавило давления, особенно с учетом одной попытки в самом конце.

Моего времени хватило для поула, и я доволен этим – особенно здесь, в Сингапуре. Приятное чувство. Я весь уик-энд чувствую себя хорошо и уверенно. Может быть, в квалификации ощущения были не такими сильными, но мы справились.

Мне понравилось [то, как я проехал финальную попытку]. Заставляет сердце биться чаще. Вышло весело. Мой круг был не таким хорошим, как предыдущий до красных флагов, так что всегда есть пространство для улучшений.

Но болид по ощущениям был хорош, а когда за рулем болида ты испытываешь хорошие ощущения и уверенность, то можешь атаковать, чтобы собрать сильный круг. Так что я сделал то, что должен был выполнить сегодня. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы посмотреть, на что мы будем способны.

[Что касается слабого времени в первом секторе], в какой-то степени это связано с тем, что я верил в нашу скорость, так что не было нужды атаковать сверх меры. Я мог просто делать то, что делал по ходу всего уик-энда.

Это приятное чувство, что мне не пришлось атаковать сверх сил, но это сложно. Болид смещается, на трассе кочки, легко внезапно затормозить на метр позже нужного. За излишне агрессивный пилотаж приходится платить. Но я держался хладнокровно, сделав то, что должен был. Так что я доволен», – сказал Норрис .

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