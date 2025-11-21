Карлос Сайнс: «У машины хороший баланс, шины работали нормально, «Уильямс» на правильном пути»

Сайнс доволен первым днем уик-энда в Лас-Вегасе.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что в целом остался удовлетворен работой болида и что он надеется на дальнейший прогресс.

«К сожалению, возникшие во второй практике проблемы отняли у всех ценное время. Особенно это ударило по тем, кто поздно решил выехать на свои быстрые попытки – в том числе и по мне.

В остальном итоги сегодняшнего дня выглядят обнадеживающе. У машины хороший баланс, шины работали нормально – возможно, мы слишком близко подошли к грани, но в целом команда на правильном пути.

Судя по прогнозу, ночью пройдет дождь, но когда придет время выезжать на трассу, погода должна быть ясной. Мы продолжим работу над оптимизацией настроек болида», – рассказал Сайнс.

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?