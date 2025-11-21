0

Гельмут Марко: «Ред Булл» должен быть среди лидеров на «софте»

«Ред Булл» оптимистично оценивает скорость на одном круге.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что доволен результатом Макса Ферстаппена во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса, но ситуация с гоночным темпом остается неясной.

Действующий чемпион показал девятое время, но не успел проехать заключительные попытки на мягких покрышках.

«Остается лишь гадать [по поводу длинных отрезков]. Какие шины лучше – «медиум» или «хард»? Вот что мы будем обсуждать.

Мы даже не смогли попробовать «софт», потому что появились первые красные флаги. Безусловно, это все осложняет.

Если прикинуть, что «софт» дает преимущество в пять десятых, значит, мы на самом деле должны быть среди лидеров», – сообщил босс в эфире немецкого Sky.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
