Гельмут Марко: «Ред Булл» должен быть среди лидеров на «софте»

«Ред Булл» оптимистично оценивает скорость на одном круге.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что доволен результатом Макса Ферстаппена во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса, но ситуация с гоночным темпом остается неясной.

Действующий чемпион показал девятое время, но не успел проехать заключительные попытки на мягких покрышках.

«Остается лишь гадать [по поводу длинных отрезков]. Какие шины лучше – «медиум» или «хард»? Вот что мы будем обсуждать.

Мы даже не смогли попробовать «софт», потому что появились первые красные флаги. Безусловно, это все осложняет.

Если прикинуть, что «софт» дает преимущество в пять десятых, значит, мы на самом деле должны быть среди лидеров», – сообщил босс в эфире немецкого Sky.

