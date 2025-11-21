Фернандо Алонсо: «Уик-энд в Лас-Вегасе будет тяжелым»

Алонсо ожидает трудности на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Астон Мартин » поделился мнением о 18-м месте во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса, которую прервали красными флагами из-за сообщения о слетевшей крышке дренажного люка. Тренировку завершили досрочно из-за поломки болида Шарля Леклера.

Также перед сессией над трассой прошел дождь.

«Не знаю. Ну, да, мы ожидали тяжелый уик-энд. И думаю, что он таким и будет. У нас сейчас не очень хороший темп, но посмотрим, что мы сможем сделать перед завтрашним днем, потому что сегодня было довольно трудно в чем-то разобраться из-за красных флагов.

Не думаю, что кто-то завершил последний круг, так что посмотрим, сможем ли мы прибавить в темпе.

По правде говоря, дождь не особо сильно повлиял. Во второй практике был небольшой дождь, но завтра его быть не должно. Посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить», – сказал Алонсо .

