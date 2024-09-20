Фернандо Алонсо: «С учетом характеристик болида «Астон Мартин», на трассе у нас возникают некоторые трудности»

Алонсо оценил перспективы команды на Гран-при Сингапура .

Пилот «Астон Мартин » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что на данный момент машина работает на этой трассе не лучшим образом.

«На трассе в Сингапуре каждый круг ты рискуешь, и я могу сказать, что обе практики получились весьма напряженными. С учетом характеристик болида «Астон Мартин», на этой трассе у нас возникают некоторые трудности.

Хотя, то же самое мы думали и на этапе в Баку, а в итоге смогли увезти оттуда много очков. Так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра», – рассказал Алонсо .

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