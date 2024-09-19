Валттери Боттас: «Сейчас выступаю лучше, чем во времена «Мерседеса», просто со стороны этого не видно»
Боттас высказался о своем текущем уровне выступлений.
Пилот «Заубера», оценивая свои шансы остаться в «Ф-1», отметил, что сейчас, по его мнению, выступает как минимум не хуже, чем во времена выступлений за «Мерседес».
Боттас остается претендентом на место в команде, хотя несколько изданий сообщали о том, что в руководстве «Заубер» / «Ауди» склоняются к кандидатуре Габриэля Бортолето.
«Когда ты ведешь борьбу в конце пелотона, твой уровень людям видно намного хуже – то, что именно ты делаешь, как пилотируешь. Все, что вы можете – это сравнивать себя с напарником по команде. Но я могу сказать, что в самой нашей команде прекрасно знают, на каком уровне я выступаю от уик-энда к уик-энду.
Так что да, мне кажется, что в этом году я демонстрирую хороший уровень выступлений. И выступаю лучше, чем во времена «Мерседеса», просто со стороны этого сейчас не видно», – рассказал Боттас.
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