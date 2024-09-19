Кевин Магнуссен: «Готов дать жару на ### после дисквалификации»

Магнуссен рассказал о боевом возвращении на решетку «Ф-1».

Гонщик «Хааса » Кевин Магнуссен сообщил, с каким настроем подходит к Гран-при Сингапура после пропуска этапа в Азербайджане .

Датчанин стал первым пилотом «Формулы-1» в истории, набравшим 12 штрафных баллов. Сейчас счет Кевина обнулился.

«Ты получаешь наказание, возвращаешься и такой: «Теперь я готов дать жару на ###».

Забавно, как это (обнуление – Спортс) работает, но в каком-то смысле те баллы не сильно повлияли на меня.

Понимание, что в следующий раз, когда что-то случится, ты получишь бан на гонку, раздражало. Так что приятно, что теперь это уже не играет роли. Но на самом деле не думаю, что подобное повлияло на мой пилотаж. Я просто думал: «Надо прорваться сейчас, и что будет, то будет».

Я получил лишние выходные с семьей, так что во многих смыслах было приятно провести неожиданный отпуск. В воскресенье я вполглаза смотрел гонку в своем тренажерном зале, пока делал упражнения. Я пытался переключиться и воспользоваться шансом провести приятные выходные.

Немного странное чувство: я тут, а они там. Я не слишком много об этом думал, не держал такое в голове», – заявил Магнуссен.

В «Ф-1» первый бан за штрафы. Команда грубияна рада – обкатает новичка!

Джордж Расселл: «До Магнуссена 12 лет никого не банили – были ли штрафные баллы достаточно суровыми?»