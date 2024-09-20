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Джордж Расселл врезался в стену по ходу второй практики Гран-при Сингапура

Расселл столкнулся со стеной во второй практике в Сингапуре .

Пилот «Мерседеса» заблокировал шины и врезался в стену за две минуты до конца второй практики Гран-при Сингапура.

Расселл повредил крыло, однако смог доехать до пит-лейн. В самой практике Джордж показал седьмое время.

Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
logoДжордж Расселл
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