Джордж Расселл врезался в стену по ходу второй практики Гран-при Сингапура
Расселл столкнулся со стеной во второй практике в Сингапуре .
Пилот «Мерседеса» заблокировал шины и врезался в стену за две минуты до конца второй практики Гран-при Сингапура.
Расселл повредил крыло, однако смог доехать до пит-лейн. В самой практике Джордж показал седьмое время.
Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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