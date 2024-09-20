Ферстаппен за мат на пресс-конференции вызван к стюардам Гран-при Сингапура

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен пообщается со стюардами.

Причина вызова – лексика, использованная трехкратным чемпионом «Формулы-1» на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура .

По словам нидерландца, он знал, что его машина «была в жопе» («was fucked») в самого старта этапа в Баку. Предполагается. что судьи обратили внимание именно на эту фразу.

ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»

Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»