Тото Вольфф: «Основной проблемой «Мерседеса» в Баку был контроль температуры шин»

Вольфф оценил перспективы команды в ближайших гонках.

Исполнительный директор «Мерседеса » отметил, что на прошедшем Гран-при Азербайджана команде временами удавалось демонстрировать хороший темп. И что теперь «Мерседесу» нужно работать над стабилизацией поведения машины:

«На этапе в Баку мы временами демонстрировали сильный темп. Но нам не удавалось поддерживать его на стабильной основе.

Нашей основной проблемой был контроль температуры шин – и мы знаем, что команде нужно прибавлять в данной области. Обнадеживает то, что в те моменты, когда машина работала нормально, наш темп был достаточно хорош».

На этапе в Баку в «Мерседесе» использовали предыдущую версию днища, изначально подготовленную к гонке в Спа. Теперь же, по словам Вольффа , команда будет готовить обновленную версию уже к Гран-при США, стремясь устранить неполадки в работе, которые были выявлены при тестировании последней версии:

«Трасса в Баку была исключением. У нас были те же проблемы с балансом, что и при использовании последней версии днища. И то же самое днище [предыдущую версию] мы будем использовать на Гран-при Сингапура . А вот начиная с этапа в Остине мы, вероятно, перейдем на использование днища совсем новой спецификации».

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