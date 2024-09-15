Шарль Леклер: «Как только мы перешли на шины «хард» я понял, что не смогу выиграть гонку»

Леклер высказался о выступлении на этапе в Баку.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Азербайджана , поделившись мнением о причинах, по которым он упустил победу.

По словам Шарля , он со своими инженерами мог подобрать не самые оптимальные для гонки настройки болида, что негативно сказаться на эффективности работы с шинами на длинной дистанции.

«Думаю, что как только мы перешли на шины «хард» я все понял [что не сможем выиграть гонку]. На шинах «медиум» машина работала отлично, но мы, к сожалению, в моем случае вообще не потренировали темп на длинной дистанции в пятничных практиках. И в результате выбрали вариант настроек болида, который, вероятно, немного осложнил нам жизнь в гонке.

В особенности трудно мне пришлось на шинах «хард» – в конце заезда было тяжело сохранять задние колеса в рабочем состоянии. Один или два раза при прохождении поворотов я вполне мог врезаться в стену, было очень близко.

«Макларен» и Оскар Пиастри продемонстрировали выдающееся выступление, они справились лучше нас. Очень обидно, что с Карлосом такое случилось на последних кругах. Надеюсь, никто не пострадал. Хотя понятно, что для нашей команды день сложился не лучшим образом.

Возможно, на прямых у «Макларена» было меньше прижимной силы, за счет чего они были очень быстры там. Я никак не мог подобраться достаточно близко для атаки, и в итоге проиграли мы гонку потому, что я не сумел защитить свою позицию, недостаточно хорошо справившись в конце прямой. Что сказать, порой ты допускаешь ошибки и потом тебе нужно извлечь из этого урок», – рассказал Леклер.

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