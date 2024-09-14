Гасли грозит дисквалификация за техническое нарушение в квалификации в Баку
Стюарды рассмотрят техническое нарушение со стороны «Альпин».
Гонщику Пьеру Гасли грозит исключение из протокола квалификации. Как сообщил технический делегат ФИА Джо Бауэр, по ходу сессии на машине француза было превышено предельно допустимое значение скорости расхода топлива.
Пьер показал 13-е время.
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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